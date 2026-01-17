Mercosur, accordo con la Ue dopo 25 anni di negoziati: il momento della firma

Dopo 25 anni di negoziati, l’Unione Europea e il Mercosur hanno firmato un importante accordo per creare una delle più grandi zone di libero scambio al mondo. La firma si è tenuta ad Asunción, in Paraguay, alla presenza dei leader dei Paesi membri del Mercosur e dei leader Ue. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e i leader dei paesi del Mercosur hanno assistito alla firma dell’Accordo di Partenariato Ue-Mercosur (Empa) e dell’Accordo Commerciale Provvisorio UE-Mercosur da parte del Commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic e dei suoi omologhi del Mercosur.