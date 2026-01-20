Milano, presentata la nuova sala operativa della polizia locale: "Siamo sulla strada giusta"

“Rispetto al recente passato abbiamo all’incirca 120 equipaggi di pronto impiego durante la mattina e durante il pomeriggio. A questi si aggiungono una trentina di equipaggi dei nuclei operativi e dei nuclei investigativi. Insomma, il numero è oltre che triplicato, perché fino a un paio d’anni fa stavamo parlando di una quarantina di macchine. quindi è pacifico che anche la centrale operativa deve essere all’altezza per rispondere alle esigenze degli interventi che riusciamo poi a gestire”. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli a margine della presentazione della nuova sala operativa del comando dei ‘ghisa’ di piazza Beccaria. “La maggior parte degli interventi, l’ho detto più volte, sono tra l’altro interventi di iniziativa, cioè noi ci siamo, siamo sul territorio quindi non è più necessario la chiamata alla centrale operativa per intervenire ma siamo presenti, siamo presenti nei mercati e siamo presenti soprattutto nelle aree dove i cittadini volevano vederci – ha proseguito Mirabelli – La centrale operativa nuova è il non plus ultra di quello che potevamo chiedere, ovviamente questo richiede anche impegno in termini di risorse perché dietro a queste tecnologie ci vuole anche del personale formato. Noi abbiamo dei professionisti in centrale operativa, questo lo riconoscono poi anche i colleghi che svolgono servizio esterno e quindi sono molto soddisfatto, siamo sulla strada giusta”, ha concluso.