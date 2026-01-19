Ucraina, Zelensky: "Lavoriamo alla pace, ma la Russia non vuole la diplomazia"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che “sono in corso i lavori sui documenti necessari per porre fine alla guerra” con la Russia dopo i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina tenutisi a Miami durante il fine settimana. In un video messaggio, Zelensky ha affermato che si sono svolti “diversi round” di colloqui. Se i funzionari americani approveranno le proposte, gli Stati Uniti e l’Ucraina potrebbero firmare i documenti la prossima settimana al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. “Se i russi volessero davvero porre fine alla guerra, si concentrerebbero sulla diplomazia, non sui missili, sui blackout e persino sui tentativi di danneggiare le nostre centrali nucleari”, ha affermato Zelensky nel suo discorso.