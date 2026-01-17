Ucraina, Zelensky: "Gli Usa devono capire che i raid russi minano le possibilità di pace"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il compito principale dei negoziatori ucraini negli Stati Uniti è quello di presentare un “quadro accurato” dell’impatto dei continui attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina. I negoziatori ucraini sono arrivati sabato negli Stati Uniti per proseguire i negoziati di pace. La visita arriva prima che i funzionari ucraini prevedano ulteriori attacchi russi di massa contro le infrastrutture energetiche durante il picco della stagione invernale. “Il compito principale della delegazione ucraina è quello di presentare un quadro completo e accurato di ciò che sta accadendo e delle conseguenze degli attacchi russi”, ha dichiarato Zelensky in un post su Telegram.