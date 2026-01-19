Torino, Montaruli (Fdi) su Askatasuna: "Spero non venga riconsegnato a chi lo ha occupato"

“Auspico che l’amministrazione comunale non torni nell’idea malsana di consegnare lo stabile di Askatasuna, di fatto al di là dei garanti, alle persone che l’hanno occupato fino ad adesso, perché come i fatti hanno dimostrato lo stabile continuava ad essere occupato e quindi questo svilisce la credibilità di chiunque che aveva già fatto parte di quella bozza di accordo di continuare su quella strada”. Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fdi alla Camera, alla conferenza stampa di presentazione della nuova proposta di legge regionale sulla “Polizia Locale”.