Spagna, deragliano due treni: le unità militari si recano sul posto

(LaPresse) – Due treni ad alta velocità sono deragliati sulla linea Madrid-Andalusia, ad Adamuz, vicino Cordoba, causando almeno 24 morti e decine di feriti. 75 persone sono state ricoverate in ospedale, 15 in gravi condizioni. Un treno in viaggio da Malaga a Madrid, con 317 passeggeri a bordo, ha deragliato e invaso il binario opposto, colpendo un treno diretto a Huelva con 200 persone, che è anch’esso deragliato.L’incidente è il più grave dal 2013 e ha richiesto l’intervento dell’unità militare di emergenza spagnola.