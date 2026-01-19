Siria, i festeggiamenti per il cessate il fuoco con le Forze Democratiche Siriane

In Siria hanno festeggiato nelle strade di Raqqa, il giorno dopo che il governo ha annunciato un cessate il fuoco con le Forze democratiche siriane guidate dai curdi. L’annuncio arriva dopo che le tensioni tra le forze governative e le SDF sono degenerate all’inizio del mese, portando infine a una forte avanzata delle forze governative verso est. L’accordo prevede lo smantellamento delle SDF e l’integrazione delle sue forze nell’esercito e nelle forze di sicurezza siriane, mentre agli alti funzionari militari e civili verrebbero assegnate posizioni di alto rango nelle istituzioni statali.