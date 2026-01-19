Pakistan, incendio in un centro commerciale di Karachi: i soccorsi tra le macerie

I vigili del fuoco della città portuale di Karachi, nel sud del Pakistan, sono al lavoro su un incendio divampato durante la notte in un centro commerciale a più piani, noto come Gul Plaza. Nel rogo sono morte almeno 11 persone, tra cui un vigile del fuoco, ma il bilancio potrebbe aumentare. L’incendio è scoppiato ieri sera al Gul Plaza, propagandosi rapidamente nei negozi che vendevano cosmetici, abbigliamento e articoli in plastica. Circa il 75% dell’incendio è stato domato, ma i vigili del fuoco hanno avuto bisogno di altre quattro-sei ore per tenerlo completamente sotto controllo. Undici corpi sono stati recuperati dall’edificio di quattro piani e dal seminterrato, che ospitava circa 1.200 negozi. I soccorritori hanno detto che un vigile del fuoco è morto mentre cercava di spegnere le fiamme ai piani superiori. Almeno 60 persone sono ancora intrappolate all’interno e le famiglie continuano a cercare i loro cari dispersi.