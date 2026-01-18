Pakistan, incendio devasta centro commerciale a Karachi: 6 morti

I vigili del fuoco della città portuale di Karachi, nel sud del Pakistan, hanno combattuto oggi un incendio divampato durante la notte in un centro commerciale a più piani, noto come Gul Plaza. Nel rogo sono morte sei persone, tra cui un vigile del fuoco.

L’incendio è scoppiato ieri sera al Gul Plaza, propagandosi rapidamente nei negozi che vendevano cosmetici, abbigliamento e articoli in plastica. Circa il 75% dell’incendio è stato domato, ma i vigili del fuoco hanno avuto bisogno di altre quattro-sei ore per tenerlo completamente sotto controllo. Cinque corpi sono stati recuperati dall’edificio di quattro piani e dal seminterrato, che ospitava circa 1.200 negozi. I soccorritori hanno detto che un vigile del fuoco è morto mentre cercava di spegnere le fiamme ai piani superiori. Alcune persone potrebbero essere ancora intrappolate all’interno e le famiglie continuano a cercare i loro cari dispersi.

Le immagini televisive hanno mostrato decine di vigili del fuoco in tenuta protettiva mentre un denso fumo si alzava dall’edificio danneggiato. Parti della struttura sono crollate durante l’incendio. La causa dell’incendio non è stata chiarita ed è stata aperta un’indagine. Il primo ministro Shehbaz Sharif ha espresso cordoglio per le vittime e ha ordinato alle autorità di utilizzare tutte le risorse disponibili per prevenire ulteriori perdite.

Karachi, la capitale della provincia meridionale del Sindh, ha una storia di incendi mortali, spesso attribuiti a scarsi standard di sicurezza e costruzioni illegali. Nel novembre 2023, un incendio in un centro commerciale della città causò la morte di 10 persone e il ferimento di altre 22.