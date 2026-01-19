Ornella Vanoni, l'emozionante letterina di Luciana Littizzetto: "Siamo tutti qui per te"

Nel consueto appuntamento con la ‘letterina‘ all’interno di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha salutato – ancora una volta – Ornella Vanoni, all’interno della puntata speciale dedicata alla celebre cantante scomparsa il 21 novembre 2025. “Siamo tutti qui per te” ha esordito la comica, visibilmente emozionata. “Che privilegio parlare con te, godere della profonda leggerezza di cui tu sola eri capace” ha raccontato Luciana Littizzetto, che poi ha concluso: “Se lassù fai fatica a dormire, chiedi: qualcuno che sa rollare, lo trovi di sicuro”.