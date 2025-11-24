Accesso Archivi

Ornella Vanoni: la vita della cantante in 10 foto storiche

25/10/1963 Ornella Vanoni premiata con il Premio San Genesio 1963. Il popolare premio teatrale la giudicò la più valente attrice del momento. Archivio storico LaPresse
Dalla carriera, al matrimonio e al figlio avuto con l’artista Lucio Ardenzi

01/06/1959 La cantante milanese Ornella Vanoni ospite di Spoleto, durante lo svolgimento del Festival Busta n° 159. Archivio storico LaPresse
06/06/1960 Porana (PV) Nella piccola Chiesa di Pizzale, a 22 km da Pavia, Ornella Vanoni si è unita in matrimonio con il noto impresario teatrale Lucio Ardenzi. Tra i testimoni e gli intervenuti, numerose personalità del mondo artistico tra le quali Giorgio Albertazzi e Remigio Paone. Archivio storico LaPresse
01/12/1962 Ecco la prima foto di Cristiano Ardenzi con la madre Ornella Vanoni. Archivio storico/LaPresse
10/10/1993 Ornella Vanoni fa da madrina alla festa dei negozi di via Brera. Archivio storico LaPresse
Sanremo 1999 Ornella Vanoni raggiunse il quarto posto al Festival di Sanremo con il brano "Alberi".
06/03/2021 Ornella Vanoni e Fiorello durante la finale di Sanremo 2021. Matteo Rasero/LaPresse
24/04/2025 Ornella Vanoni in occasione dell'80° anniversario della Liberazione, alla commemorazione della Brigata Ebraica in via Lupetta, a Milano. Marco Ottico/Lapresse
11/06/2025 Conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Musica, Culture, Media, Performance ad Ornella Vanoni presso l’Università Statale di Milano. Stefano Porta/LaPresse
26/06/1963 Ornella Vanoni a Brescia fa da madrina alla partenza del rallye dei giornalisti, una gara internazionale automobilistica che riunisce le migliori "firme" italiane e straniere. Ornella ha interrotto la sua vacanza per presenziare a questa manifestazione. Archivio storico/LaPresse

Ornella Vanoni si è spenta all’età di 91 anni a Milano, nella sua abitazione nel quartiere Brera, e oggi la città le darà l’ultimo saluto coi funerali, in programma alle 15. Cantante, attrice e presenza iconica della musica leggera, Vanoni ha saputo attraversare quasi 70 anni di storia con un carisma unico nel suo genere. In questa gallery, alcuni dei momenti più importanti della vita di Vanoni: dalla carriera al matrimonio e al figlio avuto con l’artista Lucio Ardenzi.

