Ornella Vanoni: la vita della cantante in 10 foto storiche

Dalla carriera, al matrimonio e al figlio avuto con l’artista Lucio Ardenzi

Ornella Vanoni si è spenta all’età di 91 anni a Milano, nella sua abitazione nel quartiere Brera, e oggi la città le darà l’ultimo saluto coi funerali, in programma alle 15. Cantante, attrice e presenza iconica della musica leggera, Vanoni ha saputo attraversare quasi 70 anni di storia con un carisma unico nel suo genere. In questa gallery, alcuni dei momenti più importanti della vita di Vanoni: dalla carriera al matrimonio e al figlio avuto con l’artista Lucio Ardenzi.