Catania, madre tenta di soffocare la figlia di 5 mesi: l'intervento dei Carabinieri

Un intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania ha consentito di salvare la vita a una neonata di soli 5 mesi. L’allarme è scattato a seguito di una chiamata al 112 NUE effettuata dalla sorella di una giovane mamma che, dopo essersi chiusa a chiave nella camera da letto con la piccola, aveva inviato un messaggio in cui manifestava l’intenzione di compiere un gesto estremo. Raggiunta la palazzina, i Carabinieri hanno forzato l’accesso alla stanza, riuscendo a bloccare la madre mentre stava soffocando la neonata con le mani e con un cuscino. E’ stato immediatamente praticato il massaggio cardiaco alla piccola, che fortunatamente ha ripreso conoscenza dopo pochi istanti. La bambina è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario e trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Marco”, dove è attualmente ricoverata nel reparto di Pediatria per accertamenti, ma non in pericolo di vita. La madre, invece, è stata sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio