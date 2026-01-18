Iraniani in piazza a Roma per l’intervento Usa e il ritorno dello Scià

“L’unico con cui dovete negoziare è lo Scià, non capisco perché ci sono ancora alcuni politici che parlano di negoziazione con Ali Khamenei”. La comunità iraniana di Roma ha le idee chiare su quello che vuole per il futuro del proprio Paese e ha voluto gridarlo anche oggi in piazza San Giovanni, a Roma, dove è stato promosso un nuovo appuntamento. “Lo Shah vuole la democrazia – spiega Said – per noi va bene. Ci ha promesso che se torna ci saranno nuove elezioni e potremo scegliere, Trump è l’unico che ci sta aiutando concretamente perché noi siamo stanchi dell’Europa che parla molto ma poi non fa nulla”.