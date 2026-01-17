Ucraina, Zelensky: “Da Russia pronti nuovi attacchi a nostro settore energetico”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato, durante una riunione sull’energia, una serie di decisioni riguardanti le forze aeree del Paese, senza però specificare di cosa di tratti. Lo riferisce Ukrainska Pravda, secondo cui il presidente ha affidato al nuovo ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, “incarichi specifici” riguardanti “il lavoro delle forze aeree e alla protezione dei cieli. Ci saranno decisioni”, ha dichiarato.

Zelensky: “Usa capiscano che raid russi minano possibilità di pace”

“La delegazione ucraina è già negli Stati Uniti. Il loro compito principale è presentare un quadro completo e accurato di ciò che gli attacchi russi stanno causando. Tra le conseguenze di questo terrore c’è il discredito del processo diplomatico: le persone perdono fiducia nella diplomazia, e gli attacchi russi minano costantemente anche le limitate opportunità di dialogo che esistevano prima. La parte americana deve comprendere questo”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymir Zelensky. “Sono necessari anche progressi sui documenti che sono in preparazione. L’Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace, e ora spetta ai nostri partner decidere se la diplomazia potrà andare avanti”, ha aggiunto.

Zelensky: “Russi preparano nuovi attacchi a nostro settore energetico”

“Non vediamo alcuna volontà da parte dell’aggressore di rispettare eventuali accordi o porre fine alla guerra. Al contrario, ci sono numerose informazioni sui preparativi per ulteriori attacchi russi al nostro settore energetico e alle infrastrutture, comprese le strutture e le reti che alimentano le nostre centrali nucleari”. Lo ha dichiarato su X il presidente ucraino Volodymir Zelensky “Ogni singolo attacco russo al settore energetico, in mezzo a un inverno così rigido, indebolisce e mina gli sforzi dei principali Stati – in particolare degli Stati Uniti – per porre fine a questa guerra”, ha spiegato. “L’Ucraina sta cercando di essere il più costruttiva possibile in diplomazia, mentre la Russia si concentra solo sugli attacchi e sul tormentare la popolazione. I nostri alleati devono trarre le giuste conclusioni da tutto ciò”, ha aggiunto.