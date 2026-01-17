Siria: esercito prende controllo di Deir Hafer, a 50 km da Aleppo. Le immagini dell'ingresso dei militari in città

L’esercito siriano è all’opera per prendere il controllo delle aree precedentemente controllate dalle Forze democratiche siriane (Sdf) a guida curda nel governatorato di Aleppo. I militari sono entrati a Deir Hafer, situata a circa 50 km a est della città di Aleppo, dopo che le Sdf hanno annunciato che avrebbero iniziato a ritirarsi dalle loro roccaforti in città nelle prime ore del giorno. Lo riporta Al Jazeera. Un giornalista dell’Associated Press ha visto carri armati governativi, mezzi corazzati per il trasporto di truppe e altri veicoli, compresi furgoni con mitragliatrici pesanti montate sul tetto, dirigersi verso la città di Deir Hafer dalla vicina Hamima dopo che i bulldozer avevano rimosso le barriere. Non c’era alcuna presenza delle SDF ai margini della città. Negli ultimi due giorni, più di 11.000 persone sono fuggite da Deir Hafer e Maskana utilizzando strade secondarie per raggiungere le zone controllate dal governo, dopo che quest’ultimo aveva annunciato l’avvio di un’offensiva per conquistare le due città.