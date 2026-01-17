'Ndrangheta, latitante Camporesi atterrato a Fiumicino: il video della polizia

E’ arrivato questo pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino Luciano Camporesi, 50enne coinvolto nell’inchiesta antimafia ’Pollino’. Camporesi ha vissuto anni di latitanza e una lunga parentesi nelle carceri turche. Il 50enne è stato immediatamente preso in consegna dalla polizia italiana. Camporesi, nato a Rimini, era stato arrestato in Turchia durante il giudizio d’appello e detenuto negli istituti penitenziari locali per un reato commesso sul territorio turco. Una detenzione che aveva congelato, di fatto, il suo percorso giudiziario in Italia. Ora la partita si riapre: il rientro consentirà l’esecuzione delle misure cautelari ancora in piedi e la ripresa degli atti processuali.