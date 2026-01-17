Mercosur, von der Leyen: “Accordo è un messaggio al mondo”

“Oggi due regioni affini aprono un nuovo capitolo di opportunità per oltre 700 milioni di cittadini. Con questa partnership vantaggiosa per entrambe le parti, avremo vantaggi economici, diplomatici e geopolitici. Le nostre imprese creeranno esportazioni, crescita e posti di lavoro. Ci supporteremo a vicenda nelle nostre transizioni verso la sostenibilità e la digitalizzazione. E il nostro messaggio al resto del mondo è chiaro: l’UE e il Mercosur scelgono la cooperazione alla competizione, e la partnership alla polarizzazione”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, partecipando alla firma dell’accordo Ue-Mercosur ad Asuncion, in Paraguay. “Ma questo momento appartiene a tutte le nazioni del Mercosur: Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. Perché questo momento non riguarda solo il riavvicinamento tra i Paesi, ma anche il collegamento di due continenti, e ciascuna delle nazioni del Mercosur ha lavorato duramente per raggiungere questo risultato”, ha spiegato.

“Scelta la cooperazione alla competizione”

“Oggi stiamo firmando di nuovo un documento importante, una nuova partnership tra il Mercosur e l’Europa. Questo accordo è in fase di preparazione da 25 anni. Molte mani hanno lavorato instancabilmente. Ha resistito ai cambiamenti di governo e a innumerevoli incontri. E tutti sappiamo che ci è voluto un ultimo sforzo, fino all’ultimo momento, per portarci qui oggi”, ha continuato. “Stiamo creando la più grande zona di libero scambio del mondo, un mercato che vale quasi il 20% del Pil globale. Offrendo opportunità straordinarie per i nostri 700 milioni di cittadini. Questo accordo invia un forte segnale al mondo. Riflette una scelta chiara e deliberata. Scegliamo il commercio equo ai dazi, scegliamo una partnership produttiva e a lungo termine, e soprattutto, intendiamo portare reali e tangibili benefici ai nostri popoli e alle nostre imprese”, ha aggiunto.