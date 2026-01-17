Iran, Meloni: "Manifestare per i propri diritti non si può pagare con la vita"

“Per quello che riguarda l’Iran penso che dobbiamo lavorare per una de-escalation, è quello che l’Italia continua a fare, ne ho parlato tra l’altro anche con il sultano dell’Oman, che come sapete ha avuto un ruolo molto importante nelle negoziazioni. Chiaramente voglio ribadire la mia solidarietà nei confronti del popolo iraniano e delle persone che legittimamente manifestano per i propri diritti, per un futuro migliore. Non credo che manifestare per i propri diritti si possa pagare con la vita, e quindi ovviamente condanniamo la repressione, condanniamo le uccisioni da parte del regime iraniano. Chiediamo all’Iran di garantire l’incolumità dei cittadini che vogliono manifestare, ma stiamo lavorando per una de-escalation e per cercare di tornare su negoziazioni che possano risolvere soprattutto quello che riguarda il tema del dossier nucleare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo.