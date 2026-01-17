Iran, Khamenei accusa Trump: "E' un criminale, è intervenuto nelle rivolte"

La Guida Suprema dell’Iran Ayatollah Ali Khamenei ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un “criminale” per aver sostenuto i manifestanti, accusandoli di aver causato migliaia di morti. In un discorso trasmesso dalla televisione di Stato, Khamenei ha affermato che le proteste hanno causato la morte di “diverse migliaia” di persone: è la prima indicazione da parte di un leader iraniano dell’entità delle vittime causate dall’ondata di proteste iniziata il 28 dicembre e sfociata in una sanguinosa repressione. “In questa rivolta, lo stesso presidente degli Stati Uniti è intervenuto direttamente. Ha fatto dichiarazioni di persona, ha rilasciato dichiarazioni e ha lanciato minacce“, ha detto Khamenei, che ha l’ultima parola su tutte le questioni di Stato. ”Ha incoraggiato i sediziosi ad andare avanti, ha inviato messaggi dagli Stati Uniti a quelle persone, di cui spiegherò più tardi chi fossero, dicendo loro di andare avanti e di non avere paura. Ha detto: ‘Vi sosteniamo, vi sosteniamo militarmente’”, ha aggiunto. Khamenei ha ribadito l’accusa secondo cui gli Stati Uniti cercano di dominare le risorse economiche e politiche dell’Iran. “Consideriamo il presidente degli Stati Uniti un criminale, a causa delle vittime e dei danni causati, a causa delle accuse contro la nazione iraniana”, ha affermato.