Cerignola, rapina in farmacia con coltello: il colpo ripreso dalle telecamere

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, con l’accusa di essere il responsabile di una rapina in una farmacia della città, avvenuta il 18 luglio del 2025. Secondo la ricostruzione dei carabinieri – nell’ambito di investigazioni coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia – l’indagato, un ragazzo del posto, dopo essere entrato in una farmacia di Cerignola armato di coltello e con volto travisato, avrebbe minacciato due dipendenti e portato via dalla cassa 1.500 euro circa in contanti, dileguandosi subito dopo a piedi. I militari hanno diffuso il video della rapina, ripreso dalle telecamere di sicurezza.