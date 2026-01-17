Iran, Khamenei: “Trump criminale, responsabile vittime e danni al nostro Paese” – La diretta

“Consideriamo il presidente degli Stati Uniti (Donald Trump, ndr) un criminale per le vittime, i danni e le calunnie che ha inflitto alla nazione iraniana”. Lo ha dichiarato il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, come riporta Iran International. Le proteste nel Paese sembrano essersi fermate, soffocate nel sangue, mentre sarebbe allo studio delle autorità un sistema per limitare per sempre l’utilizzo di Internet.

