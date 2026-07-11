Nautica: l'idrogeno tra i protagonisti della Monaco Energy Boat Challenge

I carburanti alternativi e il futuro della decarbonizzazione del settore marittimo sono stati al centro della 7ª Alternative Fuels Conference, svoltasi nell’ambito della Monaco Energy Boat Challenge e organizzata dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco. Con la partecipazione di aziende del settore energetico, fornitori di tecnologie e protagonisti dell’industria marittima, la conferenza ha approfondito il contributo che idrogeno, elettricità, e-metanolo e altre soluzioni emergenti possono offrire alla decarbonizzazione del trasporto marittimo e dello yachting.