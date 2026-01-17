Indonesia, aereo passeggeri scompare dai radar: le operazioni di ricerca

Operazioni di ricerca e soccorso in Indonesia, dopo che un aereo passeggeri con a bordo 11 persone ha perso il contatto con la torre di controllo mentre si avvicinava a una regione montuosa tra l’isola principale dell’Indonesia, Giava, e l’isola di Sulawesi, hanno riferito le autorità. Il turboelica ATR 42-500 operato dalla Indonesia Air Transport era in volo da Yogyakarta alla capitale del Sulawesi meridionale quando è scomparso dai radar. L’aereo è stato localizzato per l’ultima volta alle 13:17 nella zona di Leang-Leang, nel distretto montuoso di Maros, nella provincia di Sulawesi Meridionale. Sono state dispiegate diverse squadre di ricerca e soccorso, supportate da elicotteri dell’aeronautica militare, droni e unità di terra.