Indonesia, persi contatti con un aereo passeggeri: a bordo 11 persone

Un aereo regionale da passeggeri con 11 persone a bordo è scomparso dai radar mentre si avvicinava a una zona montuosa tra l’isola principale di Giava e l’isola di Sulawesi. Lo ha dichiarato Endah Purnama Sari, portavoce del Ministero dei Trasporti indonesiano, aggiungendo che è in corso un’operazione di ricerca e salvataggio. Il turboprop ATR 42-500, operato da Indonesia Air Transport, era in viaggio da Yogyakarta verso la capitale della provincia di Sulawesi del Sud. L’ultimo avvistamento dell’aereo è avvenuto nell’area di Leang-Leang, una zona montuosa nel distretto di Maros. Diverse squadre di ricerca e salvataggio, supportati da elicotteri delle forze aeree, droni e unità a terra, sono stati inviati sul posto. Le speranze di trovare i rottami sono aumentate dopo che degli escursionisti sul Monte Bulusaraung hanno riferito di aver trovato detriti sparsi, un logo compatibile con i marchi di Indonesia Air Transport e piccoli incendi ancora attivi sul posto. Sari ha spiegato che l’aereo è scomparso subito dopo essere stato istruito dal controllo del traffico aereo a correggere l’allineamento dell’avvicinamento. “Dopo le ultime istruzioni del controllo del traffico aereo, è stato perso il contatto radio e i controllori hanno dichiarato la fase di emergenza”.