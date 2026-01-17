Groenlandia: a Copenaghen in migliaia protestano contro Trump

A Copenaghen diverse migliaia di manifestanti si sono riuniti per protestare contro Donald Trump e le sue mire espansionistiche sulla Groenlandia e per ribadire l’autonomia del popolo groenlandese. Nella Radhuspladsen, la piazza al centro della città, riferisce l’emittente pubblica di Nuuuk, la protesta è iniziata con una partecipazione variegata. I dimostranti si dirigono verso l’ambasciata degli Stati Uniti. La protesta è organizzata in collaborazione con Uagut, il movimento ‘Hands off Greenland’, le associazioni Inuit e altre organizzazioni di groenlandesi in Danimarca.