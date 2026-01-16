Groenlandia, Mosca: “L’isola è della Danimarca. Per Trump il diritto internazionale non è una priorità” – La diretta

Mosca interviene nel dibattito sulla Groenlandia tra Europa e Stati Uniti. Il Cremlino ha ribadito che l’isola artica appartiene alla Danimarca e ha definito la situazione “insolita, straordinaria”. Intanto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, incontrerà lunedì a Bruxelles il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen e la ministra degli Esteri e della Ricerca della Groenlandia Vivian Motzfeldt. A difendere l’isola in prima linea c’è il leader di Nuuk Jens-Frederik Nielsen che ha dichiarato di scegliere Copenaghen e ha rimarcato a gran voce che l’isola non sarà mai di proprietà degli Usa.

Groenlandia: cosa sta succedendo – La diretta di oggi 16 gennaio Inizio diretta: 16/01/26 10:00 Fine diretta: 16/01/26 23:00