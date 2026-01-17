Elezioni 2027, Renzi: "State sottovalutando il generale Vannacci"

“Nel 2027 si vota per le elezioni politiche. O vince Meloni o vince il centrosinistra. Io credo che non ci sia nessuno nel centrosinistra, né tra i centristi né tra la sinistra radicale, che si possa permette il lusso di litigare per perdere. È talmente significativa la posta in gioco che pensare che ci si possa mettere a rinfacciare i veti è folle. Aggiungo: state sottovalutando il generale Vannacci“. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della 14esima assemblea nazionale del partito, a palazzo Castiglioni a Milano.