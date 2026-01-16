Salvini: "In settimana vedrò Vannacci, tra lui e la Lega non c'è rottura"

(LaPresse) “Tra Vannacci è la Lega non c’è rottura, lo vedrò in settimana. Un partito fondato dal Generale? Si parla di tante cose da dieci anni e non se n’è mai realizzata una”. Così il Ministro dei Trasporti e Vicepremier, Matteo Salvini risponde sui presunti attriti all’interno del Carroccio, parlando a Milano a margine di un sopralluogo alle case Aler. “Tra capitano e generale ne rimarrà uno solo? No, c’è posto per capitani e generali, ma soprattutto per la truppa – ha proseguito Salvini – La forza della Lega è la squadra. Sono le decine di migliaia di persone che fanno la Lega, quindi non un capitano e un generale. vince sempre la squadra”.