Copenaghen, la marcia di protesta per la Groenlandia: le immagini dall'ambasciata Usa

Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Copenaghen, molte delle quali con la bandiera della Groenlandia, per manifestare il proprio sostegno all’isola. Altri hanno esposto cartelli con slogan come “Make America Smart Again” e “Hands Off”. Altre manifestazioni erano in programma per il fine settimana, anche a Nuuk, la capitale groenlandese. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha insistito per mesi sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero controllare la Groenlandia, un territorio semiautonomo della Danimarca, alleata della NATO, e all’inizio di questa settimana ha affermato che qualsiasi cosa che non fosse il controllo dell’isola artica da parte degli Stati Uniti sarebbe “inaccettabile”.