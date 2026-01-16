Venezuela, Machado: "Il Paese sarà libero"

“Il Venezuela sarà libero con l’appoggio degli Usa e di Donald Trump”. Lo ha detto la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, in conferenza stampa alla Heritage Foundation a Washington, all’indomani dell’incontro con Trump alla Casa Bianca. “Siamo vicini alla libertà. Il 3 gennaio è stato raggiunto un nuovo traguardo e si stanno muovendo i primi passi verso una transizione democratica”, ha aggiunto.

E finalmente possiamo dire che sì, siamo sulla soglia della libertà. Il 3 gennaio 2026 è stata raggiunta una nuova pietra miliare e ora siamo sicuramente alle prime fasi di una vera transizione verso la democrazia che avrà un impatto immenso non solo sulla vita di tutti i venezuelani, quelli che sono rimasti nel nostro Paese e quelli che sono stati costretti a fuggire in tutto il mondo, ma anche sulla regione, sul nostro emisfero e, oserei dire, sul mondo intero.