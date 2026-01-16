Ucraina, Zelensky e il presidente ceco Pavel rendono omaggio ai soldati caduti

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, hanno reso omaggio alla memoria dei soldati caduti presso il memoriale di Kiev, in una cerimonia svoltasi nella capitale ucraina. La presenza del presidente ceco sottolinea il sostegno di Praga all’Ucraina nel contesto del conflitto in corso. L’incontro tra i due leader serve per affrontare i principali dossier legati alla sicurezza, al sostegno militare e alle iniziative diplomatiche per la stabilizzazione della regione. La visita di Pavel a Kiev rappresenta un ulteriore segnale di solidarietà europea nei confronti dell’Ucraina e rafforza il dialogo tra i due Paesi in un momento cruciale del conflitto.