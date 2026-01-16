Ucraina, Putin: "Kiev capisca che vogliamo pace duratura per sicurezza di tutti"

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto le credenziali di 34 nuovi ambasciatori in Russia, tra cui quelli di Francia, Italia, Norvegia, Svezia, Austria, Repubblica Ceca, Brasile, Egitto e Afghanistan, durante una cerimonia al Cremlino. Nel suo intervento, Putin ha sottolineato la necessità di garanzie sulla sicurezza di Mosca come presupposto per un possibile accordo di pace in Ucraina. “La sicurezza deve essere universale, uguale e indivisibile, e non può essere garantita per alcuni a scapito della sicurezza di altri”, ha dichiarato. Il presidente russo ha aggiunto che la Russia punta a un futuro accordo in grado di assicurare una pace duratura e sostenibile, garantendo la sicurezza di tutte le parti coinvolte. Tuttavia, Putin ha osservato che Ucraina e alleati non sono ancora pronti a queste condizioni, ma ha espresso la speranza che la comprensione della necessità di tali garanzie arrivi prima o poi. “In assenza di ciò, la Russia continuerà a perseguire con coerenza i propri obiettivi”, ha concluso, ribadendo la posizione di Mosca nel conflitto ucraino e le condizioni ritenute necessarie per un futuro negoziato di pace.