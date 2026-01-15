Ucraina, Trump: “Zelensky frena la pace”. Crosetto: “Nessun segnale di apertura dalla Russia” – la diretta

È l’Ucraina e non la Russia a rallentare il raggiungimento di un accordo di pace. È quanto ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista rilasciata a Reuters mercoledì nello Studio Ovale, di cui riferisce l’agenzia sul suo sito. Il presidente russo Vladimir Putin “penso che sia pronto a fare un accordo”, mentre “penso che l’Ucraina sia meno pronta a fare un accordo”, ha detto Trump. Poi, alla domanda sul perché i negoziati guidati dagli Usa non abbiano ancora risolto la guerra, l’inquilino della Casa Bianca ha risposto: “Zelensky”. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni sul decreto legge Ucraina, alla Camera: “Quando si parla di pace il pericolo maggiore è scambiare un desiderio per la realtà. La pace non arriva perché la invochiamo, la invochiamo. Né perché l’opinione pubblica è stanca della guerra. La pace si costruisce con fatica, con fermezza e con lucidità. Con responsabilità e un lavoro intenso. Che magari un giorno si vede distrutto e bisogna ricominciare a ricostruire”.

