Olanda, fervono i preparativi per la Giornata Nazionale dei Tulipani

La stagione dei tulipani in Olanda è in arrivo e i coltivatori sono impegnati nei preparativi. Sabato 17 gennaio è la Giornata Nazionale dei Tulipani, un evento annuale che attira visitatori locali e internazionali, che vengono ad ammirare e raccogliere fiori da un giardino temporaneo con circa 200.000 tulipani. Sebbene la stagione della fioritura dei tulipani nei Paesi Bassi vada da fine marzo a metà maggio, con il picco ad aprile, le vendite commerciali iniziano già a gennaio. L’Olanda è il principale produttore ed esportatore mondiale di tulipani, con un commercio globale di miliardi di bulbi ogni anno.