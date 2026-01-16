Meloni: "Italia e Giappone rafforzano il partenariato strategico speciale"

(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna in Giappone per la terza volta in tre anni di governo, ribadendo la centralità del rapporto tra Roma e Tokyo. Aprendo il bilaterale con la premier giapponese Sanae Takaichi al Kantei di Tokyo, Meloni ha sottolineato come la sua presenza non sia casuale ma il frutto di una scelta politica precisa. “Sono estremamente contenta di essere qui dopo il nostro breve incontro a Johannesburg e i nostri dialoghi telefonici”, ha dichiarato la premier, ricordando le tappe principali del rafforzamento delle relazioni bilaterali. Durante la prima visita ufficiale, Italia e Giappone hanno elevato i rapporti a partenariato strategico, mentre nel corso del G7 di Hiroshima è stato definito un Piano d’azione triennale 2024-2027, con obiettivi chiari e scadenze rispettate. “Torno qui per la terza volta – ha spiegato Meloni – da primo leader europeo in visita dall’insediamento della nuova premier giapponese, per elevare ulteriormente le nostre relazioni a un partenariato strategico speciale“. Un segnale forte della volontà comune di consolidare cooperazione politica, economica e internazionale. Il bilaterale si svolge inoltre in un momento simbolico: il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, che testimonia, ha evidenziato la presidente del Consiglio, “quanto siano profonde, durature e continuative le nostre relazioni bilaterali”. “Crediamo molto in questa alleanza, in questa cooperazione e in questa amicizia“, ha concluso Meloni, rilanciando il ruolo strategico del rapporto Italia-Giappone nello scenario globale.