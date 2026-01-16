Meloni in Giappone: "Impegno per pace giusta in Ucraina e stabilità in Medio Oriente"

(LaPresse) Difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto è la strada maestra per assicurare pace e prosperità globali. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa al termine del bilaterale con la premier giapponese Sanae Takaichi, tenutosi al Kantei di Tokyo. L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sulle principali crisi internazionali e sulle questioni globali in agenda. Meloni ha ribadito il comune impegno di Italia e Giappone per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, per il consolidamento del processo di pace in Medio Oriente e per la tutela della sicurezza e stabilità dell’area Indo-Pacifico. Un messaggio condiviso che rafforza il ruolo strategico della cooperazione tra Roma e Tokyo nello scenario geopolitico internazionale, in un contesto segnato da conflitti e crescenti tensioni globali.