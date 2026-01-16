Meloni in Giappone cita la parola ‘ganbaru’: "Ambire a superare limiti"

(LaPresse) Giorgia Meloni e Sanae Takaichi si sono incontrate al Kantei di Tokyo per un bilaterale che ha messo in luce non solo i legami tra Italia e Giappone, ma anche il significato della leadership femminile. La presidente del Consiglio italiano ha sottolineato con orgoglio che entrambe sono le prime donne a guidare i rispettivi Paesi: «Un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità», ha affermato Meloni, parlando del peso e del valore della loro posizione. Un tema centrale delle dichiarazioni è stato l’approccio alla leadership, che Meloni ha associato alla parola giapponese ‘ganbaru’, che va oltre il semplice “fare del proprio meglio”. “Significa fare più del proprio meglio, superare sempre i propri limiti e non accontentarsi mai”, ha spiegato la presidente, parlando dell’approccio giusto per fare il bene dei propri popoli e Paesi. La riflessione si è conclusa con un messaggio di speranza e fiducia: “Italia e Giappone sono grandi nazioni, eredi di grandi storie e possono essere di nuovo protagonisti”.