Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 16 gennaio 2026

Ultima ora

Kate Middleton celebra le Red Roses vincitrici della Coppa del Mondo di rugby femminile

LaPresse
LaPresse

(LaPresse) La principessa del Galles, Kate Middleton, ha accolto al Castello di Windsor la squadra femminile inglese di rugby, le Red Roses, per celebrare la loro straordinaria vittoria nella Coppa del Mondo di rugby femminile dello scorso autunno. Madrina della Rugby Football Union, Kate ha ospitato le giocatrici con il trofeo in bella mostra, rendendo omaggio al loro successo internazionale. In finale, l’Inghilterra ha sconfitto il Canada per 33-13 a Twickenham, conquistando il terzo titolo mondiale dopo i trionfi del 1994 e del 2014. Un evento che sottolinea la crescita e la rilevanza del rugby femminile britannico, celebrato anche dalla famiglia reale come simbolo di eccellenza sportiva e impegno femminile nello sport.