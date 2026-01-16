Kate Middleton celebra le Red Roses vincitrici della Coppa del Mondo di rugby femminile

(LaPresse) La principessa del Galles, Kate Middleton, ha accolto al Castello di Windsor la squadra femminile inglese di rugby, le Red Roses, per celebrare la loro straordinaria vittoria nella Coppa del Mondo di rugby femminile dello scorso autunno. Madrina della Rugby Football Union, Kate ha ospitato le giocatrici con il trofeo in bella mostra, rendendo omaggio al loro successo internazionale. In finale, l’Inghilterra ha sconfitto il Canada per 33-13 a Twickenham, conquistando il terzo titolo mondiale dopo i trionfi del 1994 e del 2014. Un evento che sottolinea la crescita e la rilevanza del rugby femminile britannico, celebrato anche dalla famiglia reale come simbolo di eccellenza sportiva e impegno femminile nello sport.