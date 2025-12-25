Kate Middleton, il duetto al pianoforte con la figlia Charlotte

Kate Middleton e sua figlia, la principessa Charlotte, hanno suonato insieme un brano per pianoforte durante la trasmissione televisiva del concerto di canti natalizi organizzato dalla stessa Kate. Questo spezzone, che non è stato registrato durante il concerto di inizio dicembre, è stato incluso all’inizio della trasmissione trasmessa su Itv. Mamma e figlia hanno eseguito lo spezzone di un brano del compositore scozzese Erland Cooper. L’esibizione è stata girata in una sala del Castello di Windsor, la residenza reale fuori Londra.