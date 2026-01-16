Bergamo, sequestrati oltre 160 kg di cocaina: 2 arresti

(LaPresse) – I finanzieri di Brescia hanno fermato un tir in una zona industriale della Bergamasca e hanno scoperto un carico di 150 panetti di cocaina, per oltre 160 chilogrammi, dal valore stimato di circa 20 milioni di euro. L’operazione è stata il frutto di appostamenti e controlli mirati nelle province di Brescia e Bergamo, individuate come aree a rischio traffici illeciti. Durante il controllo, l’autista del tir ha ricevuto sette borsoni da un’automobile sospetta. La droga è stata sequestrata immediatamente dai militari. I due uomini coinvolti, di origine albanese, sono stati arrestati. Sono stati portati nel carcere di Bergamo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.