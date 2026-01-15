‘Zona 30’ a Roma, l’assessore alla Mobilità Patanè: “Utile anche contro inquinamento”

Al via a Roma la sperimentazione della ‘zona 30’, un’area della città dove il limite di velocità per gli autoveicoli è abbassato a 30 km/h invece dei consueti 50: coinvolge, in questa prima fase, il centro storico dal Tridente al Muro Torto, con limiti estesi anche su strade che prima avevano soglie diverse, inclusi snodi importanti come Corso Vittorio Emanuele, Lungotevere, Via Barberini, Via XX Settembre e tratti di Via dei Fori Imperiali. “Il provvedimento, oltre che a ragioni di sicurezza, tende anche a diminuire l’inquinamento acustico e atmosferico”, spiega l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè. “Ci sarà una prima fase, dal 15 gennaio al 15 febbraio, di informazione ai cittadini e di acclimatamento alle nuove norme – prosegue Patanè – Poi una seconda fase, nella quale metteremo indicatori di velocità per mostrare di quanto si sta eccedendo rispetto al limite. Infine una terza fase, in cui inizieranno le sanzioni attraverso i velox mobili presieduti dalla polizia locale”.