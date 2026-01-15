Ucraina, Cremlino: "Siamo d'accordo con Trump, è Zelensky a ostacolare la pace"

Il Cremlino concorda con il presidente Usa Donald Trump, che in un’intervista a Reuters aveva dichiarato che è l’Ucraina e non la Russia a ostacolare il raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. “Su questo punto siamo pienamente d’accordo. È proprio così. Il presidente Putin e la parte russa mantengono la loro apertura“, ha dichiarato Peskov. “La posizione della parte russa è ben nota sia ai negoziatori americani che al presidente Trump. È ben nota anche a Kiev e alla leadership del regime di Kiev“, ha aggiunto.