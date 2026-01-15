Russia, Kamchatka sepolta sotto la neve: arriva fino ai tetti

I residenti della Kamchatka, in Russia, hanno pubblicato sui social media alcuni video spettacolari che mostrano come stanno cercando di affrontare le conseguenze di alcune forti tempeste di neve che si sono susseguite sulla regione una dopo l’altra. Gli abitanti locali hanno definito la situazione nella penisola come un’“apocalisse di neve”, e la maggior parte dei piani terra degli edifici residenziali e delle case private è stata completamente sepolta. Gli ingressi sono stati bloccati dalla neve e molte persone hanno dovuto uscire dagli edifici passando dalle finestre. L’altezza dei cumuli di neve ha raggiunto i tre metri e in alcuni casi anche di più. Le automobili sono scomparse del tutto sotto la neve, rendendole invisibili. A causa della neve caduta dai tetti, due uomini sono morti, e nella città di Petropavlovsk-Kamchatsky è stato dichiarato il pericolo di valanghe.