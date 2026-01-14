Russia, nevicate record sulla Kamchatka

Martedì un potente ciclone ha colpito la penisola della Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia, portando forti venti e nevicate record. Il 30% delle precipitazioni mensili è caduto in 24 ore e le raffiche di vento hanno raggiunto i 50 m/s. I trasporti pubblici sono stati parzialmente sospesi nella capitale regionale, Petropavlovsk-Kamchatsky. Gli autobus sono stati sostituiti da veicoli fuoristrada. Le scuole rimarranno chiuse fino alla fine della settimana, poiché un altro ciclone è previsto per la tarda serata di mercoledì.