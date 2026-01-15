Nada Cella, la legale della famiglia dopo la condanna di Cecere: “Lei non può tornare, ma l’importante è affermare responsabilità”

“Questo processo è stato difficile, coraggioso, se non avessimo incontrato una procura così determinata con la Polizia giudiziaria che ha messo tutto l’impegno che c’ha messo, non saremmo qua. Mille volte sarebbe stato più semplice dire chiudiamo qua, abbiamo cose più urgenti da fare, e invece nessuno ha mollato. Abbiamo creduto fino alla fine ed è una grande soddisfazione“. Così Sabrina Franzone, avvocato di parte civile della famiglia di Nada Cella, dopo la sentenza di condanna a carico di Anna Lucia Cecere per l’omicidio della giovane, avvenuto a Chiavari nel 1996. “Non è tanto la pena, quanto l’affermazione di responsabilità quello che conta in tutto questo – ha aggiunto -. Nada non può tornare, ma per la famiglia, per quelli che restano è il fatto di sapere come sono andate le cose“.