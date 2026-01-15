Omicidio Nada Cella, la sentenza: condannata a 24 anni Annalucia Cecere, due anni a Soracco

Annalucia Cecere e Marco Soracco sono stati condannati per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria di 24 anni uccisa a Chiavari nel 1996.

Cecere, imputata per omicidio aggravato dai futili motivi con esclusione dell’aggravante della crudeltà, è stata condannata a 24 anni mentre Marco Soracco, ritenuto colpevole di favoreggiamento, a due anni. È quanto ha stabilito la Corte D’Assise di Genova al termine di oltre sette ore di camera di consiglio prima della sentenza di primo grado. A dare lettura della sentenza il giudice Massimo Cusatti.

Annalucia Cecere, l’ex insegnante di Cuneo principale imputata e accusata di omicidio aggravato dai futili motivi, non ha mai presenziato in aula dall’inizio del processo nel gennaio 2025. Per lei l’accusa aveva chiesto la condanna all’ergastolo. Nelle tesi del pm la donna avrebbe ucciso in un gesto d’impeto spinta dalla gelosia.

La cugina di Nada Cella: “Sua madre ha pianto, non se lo aspettava”

“In questo momento sono un po’ frastornata. La soddisfazione è quella di avere avuto una corte che ha riconosciuto la responsabilità di questo omicidio. Ho pianto sì. In tanti prevedevano un’altra cosa e sono stata un po’ sorpresa. Ho già sentito la mamma di Nada, era in lacrime. Non se lo aspettava neanche lei”, ha detto la cugina della vittima, Silvia Cella. È stata lei, appena letta la sentenza, a dare notizia alla madre di Nada, Silvana Smaniotto, che ha atteso nella sua abitazione di Chiavari il verdetto della corte d’Assise a trent’anni dalla morte della figlia.

La cugina di Nada Cella: “Processo che non pensavamo mai di avere”

“È un’attesa strana, dopo trent’anni ci troviamo a un processo che mai avremmo pensato di avere: è un’attesa più lunga del previsto e comprendo benissimo che sia un lavoro non semplice”, ha detto Silvia Cella prima della sentenza. “Gli anni sono tanti, noi abbiamo bisogno di sapere la verità“, ha affermato la parente, l’unica tra i familiari ad essersi presentata in tribunale.

Le parole di Soracco prima della sentenza

“Siamo arrivati nel trentesimo anno. Diciamo che sono fiducioso che venga riconosciuta per com’è la situazione e cioè totalmente infondata come accusa, però aspettiamo”, aveva detto il commercialista di Chiavari Marco Soracco prima di entrare in aula. Condannato a due anni, nei suoi confronti sono erano stati chiesti quattro anni di reclusione.