Milano-Cortina 2026, presentate le cerimonie delle Paralimpiadi

A 50 giorni esatti dall’inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato a Palazzo Balbi a Venezia i titoli, le visioni creative e i primi talenti coinvolti nelle Cerimonie di Apertura e Chiusura di questa edizione Paralimpica. La cerimonia di apertura, in programma venerdì 6 marzo 2026 all’Arena di Verona, segnerà un momento storico: per la prima volta una cerimonia paralimpica si terrà in un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il titolo scelto è ‘Life in Motion‘: un omaggio alla vita, intesa come cambiamento e trasformazione, che si ispira al linguaggio dell’arte e alla sua capacità unica di interpretare la realtà contemporanea in continua evoluzione. Un approccio che riscrive il modo di concepire la disabilità attraverso il raggiungimento di un’armonia nuova tra persona e ambiente. Tra i protagonisti ci saranno Stewart Copeland, leggendario batterista dei Police e compositore in grado di ispirare generazioni, e i Meduza, celebre trio di produttori musicali simbolo della house italiana nel mondo. “Posso garantirvi, ancora prima di iniziare, che questi saranno i Giochi Paralimpici invernali più belli di sempre. Ho visto tutti gli impianti, visitato tutte le regioni, e lo scenario è assolutamente spettacolare”, ha detto Craig Spence, Chief Brand and Communications Officer del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), alla cerimonia. “L’Italia che entra in queste Olimpiadi non sarà l’Italia che esce da queste Olimpiadi. In mezzo c’è un evento che cambierà la storia di questo Paese“, ha detto invece il presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Luca Zaia. Dal presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, infine, un appello a seguire le Paralimpiadi nei vari impianti di gara. “La gente tende ad acquistare i biglietti per le Paralimpiadi trainata dall’entusiasmo per le Olimpiadi, perché i luoghi e le venues sono gli stessi. Quindi diamoci da fare e dimostriamo di andare a fare qualcosa di significativo“, ha affermato.