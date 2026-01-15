Milano-Cortina 2026, Annalisa Minetti: “Giochi in casa una fortuna ma il vero lavoro arriva dopo”

Prosegue il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, e anche per le Paralimpiadi che andranno in scena dal 6 al 15 marzo.

“Londra 2012 è stata la paralimpiade apripista. Io, Alex Zanardi e Giusy Versace, insieme a tutti gli altri atleti, abbiamo raccontato e dimostrato che lo sport è veramente per tutti”, ha detto Annalisa Minetti, bronzo paralimpico ai Giochi di Londra 2012, durante il panel ‘Oltre il gioco, lo sport come responsabilità sociale’ in occasione dell’ottava assemblea di avvio anno sociale dell’Us Acli a Roma. “Londra ci ha concesso di parlare di accessibilità ed è stata impeccabile sotto ogni punto di vista”, ha aggiunto.

Spostandosi sui Giochi in casa, a Milano Cortina, ha detto: “Il lavoro di resistenza arriverà dopo la chiusura delle paralimpiadi. E’ una fortuna avere le olimpiadi qui, ma se porteranno ricchezza culturale, economica e sociale sarà per il lavoro che faremo subito dopo la chiusura dei Giochi, non disperdendo il valore prodotto di quello che sarà uno spettacolo incredibile”.