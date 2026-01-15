Italia-Giappone, l'arrivo di Giorgia Meloni a Tokyo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in Giappone, all’aeroporto Haneda di Tokyo, per la seconda tappa della missione ufficiale nel continente asiatico. La delegazione italiana è stata accolta dal viceministro degli Affari esteri del Giappone, Arfiya Eri, e dall’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti. Obiettivo della visita è rafforzare il dialogo politico e la cooperazione economica, industriale e tecnologica tra le due nazioni. Domani, presso la residenza ufficiale del Primo Ministro giapponese (il Kantei), Meloni incontrerà la premier giapponese Sanae Takaichi.