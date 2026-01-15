Groenlandia, ministro Esteri danese: "Con Usa prospettive diverse ma dialogo continua"

l ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e il ministro degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt hanno espresso la loro reazione ai media a Washington mercoledì dopo l’incontro con i massimi funzionari della Casa Bianca. “Abbiamo avuto quella che definirei una discussione franca ma anche costruttiva. Le discussioni si sono concentrate su come garantire la sicurezza a lungo termine in Groenlandia. E qui le nostre prospettive continuano a divergere, devo dire. Il presidente ha espresso chiaramente il suo punto di vista e noi abbiamo una posizione diversa”, sono state le parole del ministro. La Danimarca ritiene che la Groenlandia possa rimanere sicura grazie agli accordi attuali, ha affermato Løkke Rasmussen. L’incontro è avvenuto quando il presidente Donald Trump si è mosso per aumentare la pressione suggerendo che la NATO dovrebbe aiutare gli Stati Uniti ad acquisire l’isola più grande del mondo e affermare che qualsiasi cosa meno del fatto che sia sotto il controllo americano è inaccettabile. Il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio si sono incontrati con Rasmussen e Motzfeldt per discutere della Groenlandia, un territorio semiautonomo della Danimarca, alleato della NATO.